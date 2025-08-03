Полицейские задержали подростка, рассекавшего по ночному Челябинску на питбайке

Родителей юноши могут привлечь к ответственности

В Челябинске на улице Воровского в ночное время сотрудники ГАИ задержали подростка на питбайке. 17-летнего юношу привлекли к ответственности, рассказали в городской Госавтоинспекции.

На место вызвали родителей подростка. Семье объяснили, что питбайк — это спортивный инвентарь, и ездить на нем по городским улицам запрещено. Кроме того, у водителя должны быть права, которых у юноши, конечно, нет. За это на него составили административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

Информацию о нарушении передали в управление по делам несовершеннолетних. Получить штраф рискуют и родители подростка — сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Питбайк у семьи изъяли, транспорт помещен на спецстоянку.