Полицейские задержали подозреваемую в краже 200 тысяч рублей у пенсионерки в Магнитогорске

На украденные деньги женщина купила сотовый телефон своему знакомому

В Магнитогорске полицейские задержали женщину, которая украла у пенсионерки 200 тысяч рублей, находясь в ее квартире. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала 72-летняя потерпевшая полицейским, на улице к ней подошла женщина и предложила приобрести косметику по сниженной цене. Пенсионерка ответила, что у нее нет с собой денег, и предложила пройти к ней в квартиру. Дома она достала из пуфика свои сбережения, отдала необходимую сумму и положила деньги обратно в пуфик. Подозреваемая, увидев, куда пенсионерка убрала конверт с деньгами, попросила ее принести ей воды, а сама в этот момент украла деньги. Пропажу конверта женщина обнаружила только после того, как продавщица покинула ее квартиру.

Вскоре после получения информации о розыске женщину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что это 33-летняя ранее судимая и не имеющая постоянного места работы местная жительница. На украденные деньги она купила сотовый телефон своему знакомому, а также дала ему часть денег на расходы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворена в изолятор временного содержания»,— уточнили в ведомстве.

Часть денег у задержанной полицейские изъяли.