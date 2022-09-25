Полицейские задержали озерчанина, торгующего нелегальными сигаретами и алкоголем

Оказалось, что это не первое преступление, совершенное мужчиной

В Озерске полицейские задержали мужчину, который хранил в частном доме на продажу немаркированные сигареты и крепкие алкогольные напитки на сумму свыше 100 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В частном доме, принадлежащем озерчанину, полицейские обнаружили более 300 готовых к продаже бутылок со спиртным и свыше 300 пачек сигарет без специальной маркировки. Выяснилось, что товар мужчина продавал доверенным лицам.

Кроме того, полицейские выяснили, что в отношении озерчанина расследуется уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») за что, что он незаконно торговал дизельным топливом. Теперь в его отношении возбудили еще одно уголовное дело — по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). По данной части статьи ему грозит до трех лет лишения свободы и крупный штраф.

Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.