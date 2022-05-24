Полицейские задержали мужчину, выманившего 103 тысячи рублей у жительницы Магнитогорска

Подозреваемый, по версии следствия, для сбора денег придумал себе болезнь

Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области задержали жителя Республики Адыгеи, выманившего деньги в соцсетях. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в региональном полицейском главке.

В полицию обратилась жительница Магнитогорска, которая рассказала, что познакомилась в социальных сетях с мужчиной. На своей странице подозреваемый написал, что серьезно болен и организовал сбор денег. Потерпевшая поверила злоумышленнику и сделала несколько переводов на общую сумму 103 тысячи рублей. Потом женщина поняла, что ее обманули.

«В ходе расследования установлено, что имя и фамилия в профиле аккаунта в социальной сети — вымышленные, а сама страница создана жителем Республики Адыгея. Полицейские выехали в служебную командировку в город Майкоп, где при участии местных сотрудников МВД и силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 34-летнего злоумышленника», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он заключен под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве на миллион рублей.