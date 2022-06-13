Полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотика в Челябинской области

Ему грозит до трех лет тюремного заключения

В Варненском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, который хранил крупную партию наркотика. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как выяснили сотрудники полиции, 43-летний неработающий житель поселка Солнце приобрел у неизвестного более 30 граммов марихуаны и хранил ее в гараже для личного потребления.

«Дознанием отдела МВД России по Варненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до трех лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.