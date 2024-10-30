Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на челябинца

Подозреваемого нашли, не зная примет

Полицейские из Челябинска вычислили, а потом задержали мужчину, который напал с ножом на челябинца в сентябре. Нападавшего пострадавший не помнил, это не помешало силовикам выполнить свое дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В сентябре в одну из больниц Челябинска поступил пациент с черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранами грудной клетки. Он рассказал, что ночью возвращался в нетрезвом виде домой и повздорил с незнакомыми мужчинами. Во время ссоры один из них накинулся на мужчину с ножом. Во время нападения пострадавший потерял сознание и пришел в себя только в клинике.

«Так как приметы преступника пострадавший назвать не мог, преступление не смогли раскрыть в кратчайшие сроки. Но полицейские проверили лиц, обитающих в злачных местах и ведущих асоциальный образ жизни, и установили возможных очевидцев произошедшего. Методом исключения и путем проверки информации был сужен круг возможных подозреваемых и установлен нападавший», — рассказывают в пресс-службе.

За нападение задержан проживающий в Челябинске 43-летний житель Пласта. По месту его пребывания изъяты одежда, телефоны и ножи. Расследование уголовного дела продолжается.