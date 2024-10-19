Полицейские задержали лжецелительницу, обманувшую молодую маму в Челябинской области

Подозреваемая ранее судима

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Усть-Катава. Она сообщила, что неизвестная вызвалась помочь в лечении ее ребенка и под предлогом проведения ритуалов похитила у нее золотые серьги и кольца, после чего скрылась. Подозреваемую задержали в Ульяновской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили приметы подозреваемой, маршрут ее передвижения и автомобиль, на котором она уехала. Вскоре женщину задержали сотрудники ГАИ в Ульяновской области и передали коллегам из Усть-Катава.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Она водворена в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители выясняют, причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.