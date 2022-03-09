Полицейские задержали копейчанина при попытке кражи гаражного бокса

Ему грозит до двух лет лишения свободы

В Копейске сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, который намеревался украсть гаражный бокс. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским о попытке кражи гаражного бокса, расположенного во дворе дома по улице Кирова, сообщил представитель одного из промышленных предприятий. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали причастного к совершению преступления 18-летнего местного жителя.

«Он пояснил, что договорился с водителем автопогрузчика, который не догадывался о его преступном замысле, о вывозе с неохраняемой территории металлической конструкции»,— уточнили в ведомстве.

В отношении копейчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на кражу»). Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — лишение свободы сроком до двух лет.

В его отношении избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.