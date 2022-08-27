Полицейские задержали двух мужчин с наркотиками в Челябинской области

За хранение крупных партий запрещенных растений им грозит до 10 лет тюрьмы

В Челябинской области полицейские задержали двух мужчин с наркотиками. Запрещенные вещества растительного происхождения южноуральцы собрали для личного потребления. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из мужчин, ранее судимого 29-летнего жителя Южноуральска, полицейские задержали на улице в вечернее время. Увидев правоохранителей, мужчина заметно занервничал. При досмотре у него обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 300 граммов.

Еще одного 23-летнего мужчину полицейские задержали в селе Клястицкое Троицкого района во время патрулирования. У него с собой был полимерный пакет с наркотиком растительного происхождения более 200 граммов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.