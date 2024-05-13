Полицейские задержали двух копейчан, расплачивавшихся в магазинах поддельными купюрами

Установлено шесть эпизодов обмана

Челябинские полицейские обнаружили в социальных сетях пост, в котором сообщалось, что двое мужчин расплатились в магазине поддельной двухтысячной купюрой. К посту было приложено видео с изображением обманщиков. Правоохранители выяснили все обстоятельства и вскоре задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обманщиками оказались 34-летний и 31-летний жители Копейска. Установлено, что фальшивыми деньгами они расплатились в шести магазинах, расположенных в Тракторозаводском и Центральном районах Челябинска.

В отношении мужчин возбудили дело о причинении имущественного ущерба путем обмана (статья 7.27.1 КоАП РФ). Они помещены в специальное помещение для задержанных. Собираются материалы для передачи на рассмотрение в суд.