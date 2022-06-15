Полицейские задержали двух иностранцев с наркотиками в Челябинске

Уроженцы ближнего зарубежья планировали продать запрещенное вещество бесконтактным способом

В Челябинске полицейские задержали двух иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Металлургическом районе Челябинска полицейские задержали 24-летнего уроженца ближнего зарубежья, у которого при себе оказалось 20 граммов героина. Позже он признался, что спрятал на территории района девять закладок и указал их местонахождение. В них находилось еще около 20 граммов запрещенного вещества.

Еще одного 30-летнего наркоторговца полицейские задержали в Центральном районе. Полицейские обнаружили у него 60 граммов наркотика, которые, по его словам, он намеревался сбыть бесконтактным способом.

«В отношении задержанных в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами „а, б“ части 3 статьи 228.1, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1, УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы на срок до 15 и 20 лет соответственно»,— уточнили в ведомстве.

24-летнего подозреваемого заключили под стражу, второй задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему избирается.