Полицейские задержали двух челябинцев с 42 свертками героина

Дома у подозреваемых нашли еще 300 граммов неизвестного вещества

Челябинские полицейские задержали в Ленинском районе двух молодых людей 17 и 18 лет, при досмотре у них нашли 42 свертка с героином. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.



Во время обыска в квартире подозреваемых сотрудники МВД нашли более 300 граммов вещества бежевого цвета. Изъятое направили на экспертизу.

Следственные органы Следственного комитета РФ завели на задержанных уголовное дело. С них взяли обязательство о явке.

Напомним, сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по телефонам 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 и 02 (102), либо обратиться в ближайший отдел полиции.