Полицейские задержали челябинца, вышедшего во двор со страйкбольным автоматом

Мужчина напугал местных жителей

Жители одного из дворов по улице Курчатова в Челябинске разместили в социальных сетях видео, на котором запечатлен мужчина в амуниции и с автоматом. Полицейские, увидев запись, сразу же начали проверку и вскоре установили его личность. Выяснилось, что во двор он вышел, облачившись в снаряжение для игры в страйкбол и со страйкбольным автоматом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«23-летнего мужчину задержали по месту жительства. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли страйкбольный автомат и амуницию. Оружия или других предметов, представляющих опасность, не обнаружено»,— уточнили в главке.

Сейчас свой поступок челябинец объясняет полицейским в отделении Советского района.