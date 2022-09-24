Полицейские задержали челябинца, укравшего из магазина 13 упаковок сыра

Ущерб составил четыре тысячи рублей

В Курчатовском районе Челябинска полицейские задержали мужчину, который похитил из магазина 13 упаковок сыра. Злоумышленнику грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину, выбегающего с пакетом в руках из магазина, расположенного на улице Солнечной, заметили врио начальника майор полиции Ринат Хамматов и его заместитель — подполковник полиции Ольга Каширина, находясь при исполнении служебных обязанностей. Они предположили, что челябинец мог совершить преступление и перекрыли ему путь.

В ходе разбирательств выяснилось, что 47-летний ранее судимый горожанин похитил 13 упаковок сыра на сумму около четырех тысяч рублей. Продукцию полицейские вернули владельцу.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— прокомментировали в ведомстве.