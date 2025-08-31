Полицейские задержали челябинца, фиктивно трудоустроившего 50 мигрантов

Уроженцы стран СНГ находились в России незаконно

В Челябинске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который организовал незаконную миграцию для 50 граждан стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уроженец одной из стран СНГ, имеющий российское гражданство и проживающий в Челябинске, заключил фиктивные трудовые договоры с 50 иностранцами. Благодаря контрактам они незаконно обосновались на территории страны.

В отношении подозреваемого возбудили десятки уголовных дел об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.