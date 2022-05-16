Полицейские задержали челябинского «Че Гевару» после дебоша в подъезде дома

Мужчина находится под арестом

В Челябинске сотрудники полиции задержали дебошира, который вместе со своими приятелями штурмовал подъезд дома в одном из жилых комплексов. Решением суда Че Гевару — именно так называл себя челябинец — отправили под арест, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На компанию мужчин пожаловались жители дома № 1 на улице Копейской. Они сообщили полицейским, что хулиганы буквально вломились в их подъезд и превратили его в притон. Когда правоохранители прибыли на указанный адрес, в подъезде уже никого не было. Но полицейские изучили видео с камеры домофона, опросили свидетелей и вскоре задержали предводителя дебоширов.

«Им оказался 35-летний горожанин, назвавший себя Че Геварой. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Челябинец по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, однако от процедуры прохождения освидетельствования он отказался. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и совершение кражи. Че Гевара принес извинения жильцам подъезда за свое неадекватное поведение и обещал больше никого не беспокоить. Но полицейские не поверили „гражданину Че“», — рассказали в ведомстве.

В результате в отношении мужчины составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Решением суда дебоширу назначено наказание в виде административного ареста на сутки.