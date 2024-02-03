Полицейские задержали 18-летнего копейчанина, подрабатывавшего курьером у мошенников

Молодой человек забрал у пенсионерки 150 тысяч рублей

В Копейске Челябинской области полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который, работая на неизвестных, ездил по указанным ему адресам и забирал деньги. Одной из жертв стала 83-летняя жительница Чесмы. Только отдав крупную сумму курьеру, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая заявила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее племянница попала в ДТП. Чтобы помочь пострадавшей, нужно собрать максимально возможную сумму и передать ее посыльному. Женщина, не перепроверив информацию, собрала все имеющиеся деньги в пакет — а это около 150 тысяч рублей — и передала прибывшему вскоре парню. И только после этого поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили приметы злоумышленника, проанализировали его перемещение по области, а затем задержали. Им оказался 18-летний копейчанин. Парень сообщил, что хотел рассчитаться с долгами и согласился на работу курьером. На заказанном кураторами такси он отправился в Чесму, забрал у потерпевшей деньги и перевел их через банкомат неустановленным лицам, оставив часть суммы себе. После он вернулся в Копейск, где был задержан»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Полицейские устанавливают причастность парня к другим подобным эпизодам, а также его соучастников.