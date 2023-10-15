Полицейские задержали 15-летнего угонщика авто в Челябинской области

Подросток и его 11-летний товарищ взяли машину покататься

В Миньяре Ашинского района полицейские в ночное время остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем оказался 15-летний подросток, рядом находился его 11-летний товарищ. Правоохранители вызвали родителей детей и намерены составить в их отношении административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Во время патрулирования улиц города полицейские заметили отечественный автомобиль, который двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Остановив машину, они выяснили, что за рулем находится подросток. 15-летнего юношу и его 11-летнего товарища доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что авто принадлежит родственнику 11-летнего пассажира. Друзья без спроса взяли ключи от машины и отправились кататься.

«Инспекторы ДПС вызвали родителей ночных путешественников в отделение полиции. С детьми и взрослыми провели профилактическую беседу о недопустимости повторения подобных инцидентов и необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации. Ребят передали законным представителям, машину вернули собственнику»,— сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитание несовершеннолетних»).