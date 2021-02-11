Полицейские в Южноуральске обнаружили наркопритон

Его организовал местный житель в своей квартире

В Южноуральске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили притон, организованный в одной из квартир. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что наркопритон организовал 29-летний ранее судимый житель Южноуральска. В его квартире собирались наркозависимые лица для употребления веществ.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили предметы, используемые для потребления наркотиков, и составили протоколы по статье 6.9. КоАП РФ («Потребление наркотических средств без назначения врача»). «Постояльцам» притона грозит штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Магнитогорске полиция выявила притон, организованный 33-летним местным жителем в своей квартире. Возбуждено уголовное дело. Ему также грозит до 4 лет лишения свободы.