Полицейские в Магнитогорске нашли склад с фальшивым алкоголем и табаком

Изъято незаконной продукции на 11 миллионов рублей

Полицейские в Магнитогорске обнаружили склад немаркированного алкоголя и табака в гаражных боксах Орджоникидзевского района. Незаконную продукцию 38-летний житель города поставлял в окрестные магазины.

Оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Магнитогорского УМВД изъяли у магнитогорца товара более чем на 11 миллионов рублей. Вся продукция не имела специальных (акцизных) марок.

В официальном релизе УМВД сообщают, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. За участие в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет лишения свободы.