В Челябинске полицейские задержали мошенницу, которая украла у работодателей более миллиона рублей. В отношении 57-летней работницы возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские установили, что женщина вносила ложные сведения в отчетные документы и похитила более миллиона рублей, выданных ей на хозяйственную деятельность.
«Для придания правомерного вида денежным средствам главный бухгалтер осуществляла ими платежи для погашения задолженности по кредитному договору, тем самым легализовав более 250 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела за мошенничество и легализацию денежных средств. Материалы направлены в суд.
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