Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным автомобилистом в Миассе

Бесправник, заметив полицейских, поспешил скрыться

В Миассе Челябинской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного бесправника, пытающегося скрыться от погони правоохранителей. В отношении нарушителя составлено несколько протоколов и возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на странную манеру езды водителя автомобиля «УАЗ-3909» и решили остановить машину. Вот только водитель проигнорировал требование правоохранителей, прибавил скорости и помчался прочь от полицейских, создавая опасные ситуации на дорогах. Инспекторы приняли решение преследовать нарушителя.

«Преследуя беглеца, правоохранители через специальное громкоговорящее устройство неоднократно обращались к нему с требованием остановить автомобиль, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако нарушитель по-прежнему игнорировал требования полицейских. С целью пресечения противоправных действий водителя полицейские в соответствии с законом „О полиции“ произвели предупредительный и прицельные выстрелы. Автомобиль получил технические повреждения и был остановлен, а водитель — задержан»,— рассказали в ведомстве.

Нарушителем оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения 20-летний житель села Черновское, которого лишили водительских прав в прошлом году за езду в нетрезвом виде.

В отношении молодого человека составили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке и за управление автомобилем будучи лишенным такого права. Также в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).