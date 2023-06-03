Полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилистом в Челябинской области

Житель Аши нарушал ПДД и пытался скрыться от правоохранителей

В Аше Челябинской области местный житель, находясь за рулем «ВАЗа», проигнорировал требование полицейских остановиться и продолжил движение. Правоохранителям пришлось применить оружие. В результате нарушителя задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские заметили автомобиль «ВАЗ-2109», водитель которого производил странные маневры на дороге, создавая опасные ситуации. Правоохранители потребовали оставить машину, но водитель, прибавив скорости, решил скрыться от полицейских. Последние организовали за ним погоню.

«Для пресечения противоправного деяния сотрудник полиции произвел предупредительный и прицельные выстрелы по колесам машины. Но даже с поврежденным задним левым колесом автомобиль двигался еще несколько километров, а когда остановился, водитель, бросив машину и находящихся в ней пассажиров, скрылся с места»,— рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время полицейские задержали нарушителя. Им оказался 33-летний местный житель, у которого не было водительских прав. В его отношении составили семь административных протоколов.