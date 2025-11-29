Полицейские Троицка изъяли у женщины 90 доз сильнодействующего наркотика

Часть она успела спрятать в разных частях города

В Троицке полицейские задержали 24-летнюю жительницу Магнитогорска, которая распространяла сильнодействующий наркотик. Вещество массой около 200 граммов она расфасовала на 90 доз, часть из которых успела спрятать. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские при досмотре изъяли у женщины 32 свертка. Подозреваемая призналась, что ранее разложила по тайникам еще 58 доз.

«Предварительно установлено, что злоумышленница причастна и к другим эпизодам противоправной деятельности, которую вела по всей территории Челябинской области»,— уточнили в ведомстве.

В отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Она заключена под стражу.