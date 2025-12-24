Полицейские спасли бабушку, заблудившуюся в мороз под Челябинском

Женщина с деменцией провела несколько часов на 30‑градусном морозе

В Октябрьском районе полицейские спасли жизнь 71-летней женщине, которая заблудилась в лютый мороз, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Тревогу забили родственники пенсионерки, страдающей деменцией. Она ушла из дома в деревне Большеникольское и не вернулась. На улице в это время стоял 30-градусный мороз, и каждая минута промедления могла стать роковой.

«Родные серьезно опасались за жизнь пенсионерки. Поиски начали немедленно», — отмечают в полиции.

К операции подключились участковый уполномоченный полиции капитан Сергей Фомин и экипаж ДПС в составе лейтенантов Василия Буйских и Александра Баранова. Несколько часов они, несмотря на темноту, глубокий снег и экстремальный холод, прочесывали местность вокруг населенного пункта.

В результате женщину нашли живой в одной из заброшенных построек. Ей оперативно оказали первую помощь, согрели и доставили в Октябрьскую центральную районную больницу для осмотра и лечения.

Сейчас жизнь и здоровье пенсионерки вне опасности.