Полицейские раскрыли почти 170 преступлений в Челябинской области за сутки

Подведены итоги профилактического мероприятия «Правопорядок»

В Челябинской области полицейские за сутки выявили и пресекли 1858 правонарушений, раскрыли 167 преступлений, а также проверили свыше четырех тысяч человек в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Проверены поставленные на профилактический учет 577 несовершеннолетних и 450 неблагополучных законных представителей, 555 осужденных без лишения свободы и 357 освобожденных из мест лишения свободы южноуральцев»,— рассказали в главке.

Также правоохранители проверили ломбарды, места разукомплектования автомобилей, металлоприемки, хостелы и мини-гостиницы, а также места концентрации нарушителей.

Все лица, совершившие нарушения или преступления, будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей КоАП и УК РФ.