Полицейские проверили ТК в Челябинске после сообщения о минировании

Опасных предметов в помещении не оказалось

Сегодня, 28 мая, днем в Челябинске из-за сообщений о минировании эвакуировали персонал и посетителей торгового центра «Прииск», расположенного на Северо-Западе. Прибывшие на место силовики осмотрели территорию ТК. Подозрительных предметов обнаружено не было. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мероприятия завершены. Подозрительных предметов не обнаружено»,— уточнили в ведомстве.

В субботу, 27 мая, неизвестные «заминировали» ТК «Синегорье». Там подозрительных предметов также не оказалось.