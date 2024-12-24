Полицейские предупреждают жителей Челябинской области о новой и опасной схеме мошенничества

Южноуральцев заставляют совершать преступления

В преддверии новогодних праздников ГУ МВД по Челябинской области просит жителей региона не терять бдительность и предупреждает об опасной схеме мошенничества.

Злоумышленники заставляют жертв совершать преступления, такие как порча чужого имущества и поджоги. Они используют различные предлоги, обещая вернуть украденные деньги, или просят помочь «правоохранительным органам».

«Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, поскольку им труднее понять, что они становятся участниками преступления. Полицейские призывают родственников предупреждать пожилых людей о подобных схемах и советуют избегать разговоров с незнакомцами по телефону», — добавили в ГУ МВД по региону.

Важно сохранять бдительность и не выполнять требования неизвестных людей. Если кто-то настаивает на денежном переводе или предлагает совершить нелегальные действия, немедленно прервите разговор и сообщите в полицию.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина поджег чужой BMW по указке мошенников.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.