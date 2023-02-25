Полицейские предупредили жителей Челябинской области о мошенничестве через «Госуслуги»

На уловку злоумышленников уже попались несколько жителей Ашинского района

Сразу несколько жителей Ашинского района стали жертвами мошенников, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги». Полицейские предупредили южноуральцев о такой схеме мошенничества и рассказали, что может произойти в случае получения злоумышленниками доступа к личному кабинету пользователя.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, нескольким жителям Ашинского района поступили звонки от якобы сотрудников портала, которые попросили продиктовать приходящие в СМС-сообщениях коды для того, чтобы подключить услуги «Получение пакета документов» и «Получение писем». Одну из потерпевших неизвестные убедили продиктовать номер СНИЛС, чтобы якобы защитить личный кабинет от взлома.

Ашинцы выполнили все просьбы звонивших и лишились доступа к личному кабинету. Обратившись в МФЦ за помощью в восстановлении аккаунтов, потерпевшие узнали, что неизвестные запрашивали справки 2-НДФЛ.

«С помощью кода из СМС-сообщений мошенники меняют пароль для входа в личный кабинет. Получив доступ к профилю, преступники могут оформить кредиты на имя его владельца или предоставить данные третьим лицам. Помните, что служба поддержки портала никогда не запрашивает логины, пароли и коды из СМС»,— предупредили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что в случае поступления подобных звонков необходимо сразу же сбрасывать их. Защитить свой аккаунт на портале «Госуслуги» можно, задав сложный пароль и включив двухфакторную аутентификацию.