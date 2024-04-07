Полицейские помогли фермеру найти ушедших лошадь с жеребенком в Челябинской области

Что делать, чтобы животные не сбегали

В Агаповском районе за помощью к полицейским обратился местный фермер. Он сообщил, что у него пропала лошадь рыжей масти с черным жеребенком. По словам мужчины, он пытался самостоятельно их найти, но ничего не вышло. Полицейские сразу же отправились на поиски животных и нашли их утром следующего дня в Верхнеуральском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские осмотрели место, где на привязи находилась лошадь, обследовали местность, проверили табуны лошадей в округе и в соседнем Верхнеуральском районе. Правоохранители также опросили пастухов, владельцев лошадей, параллельно были проверены возможные точки сбыта мяса в Агаповском районе и городе Магнитогорске. Полицейские также отработали ранее судимых за кражу скота граждан»,— рассказали в ведомстве.

Обнаружили лошадь с жеребенком только под утро за поселком Кирса.

Правоохранители напоминают о том, что за сохранность животных отвечают их хозяева. Для того, чтобы они не сбегали или их не украли, нужно соблюдать простые правила: