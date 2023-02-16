Полицейские опросили более 3 тысяч учеников после массовой драки в челябинском ОЦ № 5

Установлено, что конфликт между подростками произошел из личной неприязни

Сотрудники полиции Челябинска продолжают проверять информацию о драке в образовательном центре № 5. Совместно с правоохранителями работают психологи и представили аппарата уполномоченного по правам ребенка. Опрошены 3268 детей и подростков, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Проделанная в кратчайший срок работа стала беспрецедентной по объему, оперативности и задействованным человеческим ресурсам. Необходимые усилия были направлены на то, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Дополнительно установлено, что никаких заявлений или обращений в отношении пострадавших в драке подростков в полицию не поступало. Сведения о приписываемом подросткам участии в противозаконной деятельности не нашли своего подтверждения», — сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, группа подростков ворвалась в холл школы с молотками и, по предварительной информации, с травматическим пистолетом. Завязалась драка, перепугавшая учеников образовательного центра. Тем не менее, эвакуация не понадобилась, занятия продолжились в обычном режиме. Установлены все участники конфликта.



Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обсудил с губернатором региона Алексеем Текслером конфликт и драку в образовательном центре № 5.

Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения одному из участников резонансной драки в образовательном центре № 5.

