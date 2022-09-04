Полицейские обнаружили в квартире челябинца 44 куста конопли

Растения правоохранители изъяли вместе с оборудованием и наркотиками

В Советском районе Челябинска полицейские обнаружили в одной из квартир многоэтажки 44 куста конопли и почти полтора килограмма марихуаны. Хозяин помещения задержан, в его отношении возбуждено два уголовных дела, сообщили 4 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Владельцем квартиры, которая стала теплицей для наркосодержащих растений, оказался 35-летний местный житель. Мужчина установил необходимое оборудование, а сам проживал в другой квартире.

Полицейские изъяли растения, наркотик массой 1,3 килограмма, а также различные приспособления для потребления запрещенных веществ.

В отношении челябинца возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до 12 лет.