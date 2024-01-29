В Южноуральске полицейские задержали местного жителя, который хранил в своей квартире наркотики. В отношении южноуральца возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Мужчина хранил более 300 граммов конопли для личного потребления. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что ранее в Челябинске сотрудники управления полиции по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 100 килограммов запрещенных веществ, которые фигурировали в уголовных делах.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Прими меня таким Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов