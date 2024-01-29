В Южноуральске полицейские задержали местного жителя, который хранил в своей квартире наркотики. В отношении южноуральца возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина хранил более 300 граммов конопли для личного потребления. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ранее в Челябинске сотрудники управления полиции по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 100 килограммов запрещенных веществ, которые фигурировали в уголовных делах.