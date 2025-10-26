Полицейские обнаружили школьников с электронками в киберклубах Челябинска ночью

Подростки находились в заведениях без родителей

В Челябинске полицейские вместе с росгвардейцами в ночное время отправились с проверкой в киберклубы. Среди посетителей заведений они обнаружили подростков без сопровождения родителей. У некоторых при себе были электронные сигареты и энергетики. Для разбирательств в клубы вызвали родителей подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Со школьниками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. На взрослых составили протоколы о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ). Материалы направят на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.