Полицейские обнаружили наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Наркозависимый местный житель предоставлял свою квартиру другим наркопотребителям

В Ленинском районе Челябинска полицейские обнаружили и ликвидировали наркопритон, который местный житель организовал в своей квартире. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Безработный 36-летний челябинец регулярно предоставлял наркозависимым свою квартиру, расположенную в доме на улице Барбюса. При этом мужчина сам являлся наркопотребителем.

«В ходе документирования данного противоправного деяния полицейскими составлено 5 протоколов по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях („Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача“), изъяты приспособления для употребления наркотических средств»,— уточнили в ведомстве.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.

Напомним, в минувшие выходные правоохранители прикрыли наркопритон в Тракторозаводском районе Челябинска.