Полицейские обнаружили мигрантов-нарушителей в челябинском хостеле

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» силовики нагрянули в многоквартирный дом по улице Южной

Рейд в хостел в Челябинске завершился несколькими штрафами более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба полиции.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» силовики нагрянули в хостел, расположенный в многоквартирном доме на улице Южной в Центральном районе.

«В результате проверки в отдел полиции было доставлено 16 иностранцев, один из которых пребывал в России нелегально, а двое граждан Кубы и один непалец проживали без постановки на миграционный учет и без обязательного уведомления госорганов», — сообщает полиция.

В отношении владелицы хостела составлено четыре протокола — за несоблюдение правил миграционного учета, а также предоставление жилого помещения и оказание гостиничных услуг иностранному гражданину, находящемуся в России с нарушением установленного порядка. Женщине придется выплатить 1,6 миллиона рублей штрафа.

Сообщается, что данный хостел не впервые становится объектом внимания полиции. Ранее хозяйка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.