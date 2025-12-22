Полицейские нашли в квартире челябинца более 1 кг наркотика

Запрещенное вещество мужчина планировал продавать через тайники

В Курчатовском районе Челябинска полицейские задержали 38‑летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. При себе у него обнаружили 38 свертков с порошком, а в квартире злоумышленника — еще более килограмма запрещенки, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обыскивая квартиру подозреваемого, правоохранители нашли тайник с нерасфасованным наркотиком массой более килограмма, а также 89 подготовленных к продаже свертков, весы и упаковку.

Выяснилось, что челябинец действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и планировал размещать свертки с запрещенным веществом в тайниках.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотика в крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.