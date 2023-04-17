Полицейские накрыли наркопритон в Тракторозаводском районе Челябинска

Хозяину квартиры грозит тюремный срок

В Челябинске полицейские выявили наркопритон на улице Артиллерийской в Тракторозаводском районе. В отношении хозяина квартиры, который предоставлял свое жилье наркозависимым, возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире правоохранители обнаружили четырех наркопотребителей, в том числе хозяина помещения, а также различные приспособления для потребления запрещенных веществ.

В отношении гостей составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств без назначения врача»). В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.