Полицейские накрыли наркопритон в Сосновском районе

Задержан 31-летний владелец квартиры в поселке Западный

В поселке Западный Сосновского района полицейские задержали 31-летнего мужчину, который превратил свою квартиру в наркопритон. Ранее судимому южноуральцу грозит до четырех лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Соседи мужчины рассказали полицейским, что он водил в свою квартиру наркозависимых товарищей на протяжении по крайней мере полугода. Все это время «гости» мешали спокойной жизни жильцов многоквартирного дома.

Правоохранители задержали мужчину и выяснили, что он нигде не работает и ранее уже был судим за участие в незаконном обороте наркотиков. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело о систематическом предоставлении квартиры для потребления запрещенных веществ (статья 232 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, — лишение свободы на срок до четырех лет.