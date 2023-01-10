Полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Хозяином квартиры оказался ранее судимый наркозависимый

Житель Ленинского района Челябинска организовал в своей квартире наркопритон, где употреблял наркотические препараты вместе с другими зависимыми. В отношении челябинца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопритон, организованный в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили полицейские. Оказалось, что хозяином помещения является ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, имеющий зависимость от психоактивных веществ. Он регулярно предоставлял свою квартиру другим наркозависимым для совместного потребления запрещенных препаратов.

«В ходе документирования данного преступления полицейскими составлено 4 протокола по статье 6.9 КоАП РФ („Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача“), при осмотре жилища были обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). С него взято обязательство о явке.