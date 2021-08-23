Полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Челябинцу, который его организовал, грозит до четырех лет лишения свободы

В Челябинске полицейские выявили притон. Его организовал в своей квартире на улице Барбюса 49-летний ранее судимый мужчина, который предоставлял наркозависимым жилище, где они потребляли запрещенные вещества. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе осмотра данной квартиры полицейские изъяли приспособления для употребления наркотиков: курительные трубки, фольгу, использованный шприц.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция за данное преступление предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Кроме того, трех посетителей данной квартиры привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Санкции предусматривают штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.