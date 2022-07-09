Полицейские накрыли наркопритон в Калининском районе Челябинска

Запрещенные препараты и приспособления для их употребления правоохранители изъяли

В Калининском районе Челябинска полицейские выявили и ликвидировали наркопритон, который 26-летняя женщина организовала в своей квартире. Челябинке грозят штраф и лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили 9 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопритон сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка обнаружили в квартире одного из многоэтажных домов. В помещении находилась хозяйка и еще четыре человека, все они употребляли наркотики с помощью различных приспособлений.

В отношении всех пятерых составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»). Также в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.