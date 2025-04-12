Полицейские нагрянули с проверкой в мужской спа-салон в центре Челябинска

Одну из сотрудниц привлекли к ответственности

Челябинские полицейские нагрянули с проверкой в один из мужских спа-салонов, расположенных в многоквартирном доме в Центральном районе. Поводом послужили жалобы жильцов. В результате правоохранители выявили нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские детально изучили документацию салона, осмотрели помещения с привлечением служебной собаки, опросили сотрудников на предмет осуществления ими незаконной деятельности по оказанию услуг приватного характера, а также проверили сигналы о нарушениях реализации алкогольной продукции»,— рассказали в полицейском главке.

Трех сотрудниц заведения доставили в отдел полиции для проверки. В отношении одной из них составили протокол о занятии проституцией (статья 6.11 КоАП РФ). Проверка продолжается. В случае выявления других нарушений будет возбуждено уголовное дело.