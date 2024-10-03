Полицейские Миасса задержали сообщника мошенников, вынудивших пенсионерку продать квартиру

Злоумышленник даже жил у жертвы

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73-летней жительнице Миасса позвонили якобы сотрудники банка и сообщили о взломе личных данных жертвы. Злоумышленники убедили женщину оформить кредиты и перевести на «безопасные» счета. Потерпевшая перевела миллион рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Далее к потерпевшей был направлен мужчина, который должен был якобы помочь сохранить принадлежащую ей квартиру. Несколько дней „помощник“ входил в доверие к пожилой женщине и даже жил у нее, создавая при этом видимость работы по „спасению“ жилья. Однако вместо этого он продал квартиру пенсионерки через риелтора за цену существенно ниже рыночной — два миллиона рублей. Деньги мужчина перевел заказчикам преступления и скрылся», — рассказали в ГУ МВД по региону.

33-летнего афериста задержали в Московской области. Его доставили в Миасс и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

