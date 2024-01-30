В Миассе полицейские задержали жителя Чебаркульского района, который производил наркотики у себя на даче. При задержании мужчина выбросил из машины 17 свертков с запрещенными веществами, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Для получения дохода подозреваемый организовал серийное производство наркотиков растительного происхождения. Производство он сделал в хозяйственной постройке на участке своего частного дома и продавал наркотические вещества через интернет.
«Во время задержания он выбросил из окна автомобиля 17 свертков с наркотическим средством, общей массой 30 граммов. В ходе проведенного обыска по месту проживания, полицейские обнаружили еще 43 грамма с подобным веществом», — отметили в ведомстве.
Мужчине предъявлено обвинение за сбыт наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд.
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