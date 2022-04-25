Полицейские Миасса нашли мужчину, устроившего огненное шоу с покрышкой

На несанкционированном мероприятии женщина получила ожоги

Сотрудники уголовного розыска установили и доставили на допрос 49-летнего мужчину, который устроил шоу с горящей покрышкой в Миассе. Об этом сегодня, 25 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Напомним, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 24 апреля. Группа людей организовала огненное шоу, в какой-то момент один из его участников бросил горящую покрышку в толпу зрителей. Пострадала женщина. Ее с ожогами доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.



«В ходе допроса мужчина пояснил, что убежал после происшествия, испугавшись последствий», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия проверку организовали Следственный комитет и прокуратура.