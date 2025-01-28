Полицейские Магнитогорска задержали спортсмена за продажу анаболиков

Уголовное дело уже возбуждено

Наркополицейские задержали спортсмена, подозреваемого в сбыте анаболических стероидов в Магнитогорске. При обыске по месту проживания оперативники изъяли 117 упаковок с сильнодействующими веществами. Всего же при обысках обнаружили почти один килограмм запрещенных препаратов. Их задержанный мужчина планировал продать спортсменам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала полицейские задержали 28-летнего спортсмена, у которого при себе было 17 упаковок с анаболиками. Выяснив, как он их купил, оперативники вышли на 43-летнего мужчину. Он зарабатывал на незаконном сбыте препаратов, заказывая их в интернете.

«Будучи опытным спортсменом, мужчина осознавал опасные последствия приема сильнодействующих препаратов, но это не изменило его решения заняться противозаконной подработкой»,— отмечают в полиции.

По данным регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело.