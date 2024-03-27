Полицейские Копейска ликвидировали наркопритон

Владелец квартиры, предоставлявший наркозависимым свое жилье, задержан

В Копейске Челябинской области полицейские обнаружили в квартире одного из многоэтажных домов наркопритон. Они выяснили, что 41-летний хозяин квартиры систематически предоставлял наркозависимым свое жилье и употреблял запрещенные вещества вместе с ними. Он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об организации либо содержании притонов и систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков (часть 1 статьи 232 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении его знакомых составлено восемь протоколов по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача»).