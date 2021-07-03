Полицейские Копейска изъяли у местной жительницы более 2,5 грамма героина

Женщина продавала запрещенное вещество наркопотребителям

В Копейске Челябинской области полицейские задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотика. Местной жительнице грозит до восьми лет лишения свободы. Подробнее рассказали сегодня, 3 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

41-летнюю ранее судимую местную жительницу полицейские задержали во время сбыта наркотика. В ее квартире стражи порядка обнаружили весы, упаковочный материал и запрещенное вещество. Экспертиза показала, что копейчанка продавала героин. Всего полицейскими изъято более 2,5 грамма вещества.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 8 лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.