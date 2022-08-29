Полицейские изъяли у жителя Копейска 13,5 тысячи бутылок немаркированного алкоголя

Еще несколько тысяч бутылок мужчина успел продать

В Копейске полицейские задержали 47-летнего мужчину, который хранил и продавал немаркированный алкоголь в незаконном цехе, расположенном в промышленной зоне города. В отношении копейчанина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили и изъяли 13,5 тысячи бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками известных брендов, в которых находилась водка, а также еврокубы и насосную станцию для розлива жидкости. Также правоохранители установили, что мужчина успел сбыть несколько тысяч бутылок с немаркированным алкоголем и получил доход в размере 3,2 миллиона рублей.

«В отношении задержанного в главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“). Мера пресечения подозреваемому — подписка о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают места сбыта контрафакта, а также лиц, которые продавали поддельный алкоголь.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который хранил для продажи 6,5 тысячи пачек немаркированных сигарет.